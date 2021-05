OnePlus 9 en 9 Pro krijgen OxygenOS 11.2.5.5 met mei-patch en verbeteringen

Twee toestellen van OnePlus krijgen een nieuwe update aangeboden. Het gaat om de twee nieuwste high-end smartphones van het bedrijf; de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. beide smartphones ontvangen de OxygenOS 11.2.5.5 update, welke meerdere verbeteringen bij zich heeft, en een nieuwe beveiligingsupdate.

OxygenOS 11.2.5.5 voor OnePlus 9 (Pro)

Drie weken geleden verscheen voor de laatste keer een software-update voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. Nu vond OnePlus het wel weer tijd voor een nieuwe software-update; en als dat voor verbeteringen zorgt dan juichen we dat alleen maar toe. Gebruikers van de OnePlus 9 en 9 Pro zien de OxygenOS 11.2.5.5 update nu binnenkomen op hun smartphone. Deze update zorgt voor een reeks verbeteringen zo zien we terug in de changelog.

Allereerst is er beveiligingsupdate mei 2021, dit is gelijk ook de nieuwste security-patch die er voor Android beschikbaar is. Verder worden lags met het toetsenbord opgelost, zijn de prestaties van het opladen verbeterd en zijn bekende problemen met het systeem aangepakt. Ook de camera heeft de nodige aandacht gekregen. HDR is verbeterd in verschillende omstandigheden, net als de witbalans. Tot slot zijn er prestatieverbeteringen voor het mobiele netwerk en de WiFi-verbinding.

De update voor de OnePlus 9 Pro en de OnePlus 9 wordt vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je toestel.

