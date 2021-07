Motorola Edge 20 uitgelekt: renders en specificaties

De kans bestaat dat we in de komende week kennis kunnen maken met de Motorola Edge 20. De nieuwe smartphone van Motorola is nu uitgelekt. We zien beelden en komen de nodige specificaties te weten van het nieuwe toestel.

Motorola Edge in beeld

We hebben beeld bij een nieuwe smartphone van Motorola. De fabrikant heeft voor 29 juli een aankondiging gepland staan, en het is goed mogelijk dat Motorola hier de nieuwe Edge-smartphone zal presenteren. De informatie over deze nieuwe telefoon was nog pril, maar dat verandert nu, nu we veel meer te weten komen over de nieuwe Motorola Edge 20.

Dankzij leaker OnLeaks komen we dus meer te weten over de smartphone. Naast de Edge 20 zou ook de Motorola Edge 20 Plus op de planning staan, al is het niet duidelijk of alle twee de modellen ook naar ons land komen. Naar verluidt wordt de Edge 20 voorzien van een Snapdragon 780, terwijl in de Plus de Snapdragon 870 wordt gestopt. De 780 is een upgrade van de eerder verschenen Snapdragon 768G chipset en bedoeld voor de hogere mid-end devices.

De Motorola Edge 20 komt op de markt met een 6,7 inch beeldscherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, samen met een verversingssnelheid van 120Hz. De Edge 20 komt verder met 6GB RAM en 128GB opslagruimte; ook komt er een model met 8GB/256GB. Er is een triple-camera met 108 megapixel hoofdcamera aangevuld met een 16MP en 8MP lens. Details over deze lenzen ontbreken nog. Motorola plaatst in de Edge 20 een 4000 mAh accu.

Volgens de bron meet het toestel 169,1 x 75,5 x 8,9 millimeter. Ter hoogte van de cameramodule komt de dikte uit op 11,6 millimeter. Of we inderdaad deze smartphone(s) gaan zien op 29 juli, is nog even afwachten, maar de kans is zeker aanwezig.