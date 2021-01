Motorola Edge S aangekondigd: Snapdragon 870 en groot scherm

Motorola heeft officieel de nieuwe Motorola Edge S aangekondigd. De smartphone is uitgerust met de nieuwe Snapdragon 870 chipset, welke ook direct ondersteuning biedt tot het 5G-netwerk. Het kan gezien worden als een nieuw high-end model.

Motorola Edge S aangekondigd

Het doek is van de Motorola Edge S gehaald. In China heeft het merk de nieuwe telefoon aangekondigd nadat deze in de afgelopen weken al meermaals opdook in het geruchtencircuit. De smartphone kenmerkt zich door prima specificaties en een groot scherm. Het gaat om een 6,7 inch IPS-LCD paneel met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz.

De Motorola Edge S biedt verder een dubbele front-camera met een 16MP hoofdlens en 8MP groothoeklens. Motorola voorziet de Edge S ook van een quad-camera achterop, waarbij er een 64MP hoofdsensor is, samen met een 16MP groothoek, 2MP dieptesensor en een ToF dieptesensor. De camera maakt het mogelijk om in 6K te filmen met 30 frames per seconde.

Verder zien we 8GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en de gloednieuwe Snapdragon 870 chipset. Dit is de nieuwe high-end processor van Qualcomm welke tussen de 865 en 888 geplaatst is. De lijst met specificaties wordt verder aangevuld met WiFi 6, 5G en over Android de eigen MyUI interface.

De Motorola Edge S wordt verder geleverd met een 5000 mAh accu die met 20W opgeladen kan worden. Daarnaast kun je ook een 3,5 millimeter headset aansluiten op het toestel en kost het toestel omgerekend 300 euro (met 6GB RAM). Dit is wel het bedrag zonder heffingen en belastingen. Het is niet bekend of de smartphone naar Europa komt, al verwachten we stiekem van wel.