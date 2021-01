Motorola komt met nieuwe Motorola Edge S met Snapdragon 870

Motorola heeft voor deze maand nog een nieuwe introductie gepland staan. De fabrikant zal volgende week de nieuwe Motorola Edge S aankondigen. Wat kunnen we van dit nieuwe toestel verwachten?

Motorola Edge S is onderweg

Er wordt door Motorola gewerkt aan een nieuwe smartphone die op 26 januari aangekondigd moet gaan worden. Het zou gaan om de Motorola Edge S. Vorig jaar werd de Edge-serie door de fabrikant uitgebracht, waarbij de serie bestond uit de Motorola Edge en de Motorola Edge+. Helaas kwam alleen de Edge naar Nederland. Nu is het dus tijd voor een derde toestel, welke luistert naar de naam Motorola Edge S.

We schreven woensdag al over de nieuwe Snapdragon 870 chipset. Deze processor van Qualcomm zullen we in ieder geval terug gaan zien in toestellen van Motorola, Xiaomi en OnePlus, zo werd duidelijk. De teaser voor de Motorola Edge S bevestigt dat ‘de S’ ook deze chipset mee zal krijgen. Deze processor is een krachtige variant op de Snapdragon 865+ dus bij de Moto Edge S zal het gaan om een toestel met high-end specificaties.

Naar verluidt krijgt de Motorola Edge S een 6,7 inch Full-HD+ OLED-beeldscherm, met een verversingssnelheid van 105Hz. Verder wordt gesproken over een camera met een mogelijk drie lenzen, maar in ieder geval met een 64MP hoofdlens. De smartphone zou verder uitgerust worden met een 5000 mAh accu. Onbekend is op dit moment of de Motorola ook naar Nederland komt. Alle details horen we 26 januari 2021.