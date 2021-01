Motorola presenteert nieuwe 2021-lichting; Moto G Play, Power, Stylus en One Ace

Motorola heeft vier nieuwe smartphones aangekondigd die binnenkort hun debuut zullen maken. Het gaat om uitbreiding van de Moto G-serie die in 2021 uitgebreid wordt met Moto G Play, Moto G Power, Moto G Stylus en Motorola One Ace.

Motorola met G-serie 2021

Het jaar 2021 start bij Motorola al direct met de aankondiging van vier nieuwe toestellen. De fabrikant heeft ervoor gekozen om de G-serie uit te breiden met de Moto G Play, Moto G Power, Moto G Stylus en een nieuwe Motorola One, welke de naam Motorola One Ace krijgt. We bundelen de belangrijkste informatie per toestel, zodat je direct op de hoogte bent.

Moto G Play (2021)

Eén van de smartphones die al eerder opdook in het geruchtencircuit is de Moto G Play (2021). Motorola geeft het toestel een prijs van 169,99 dollar. Er is een 6,5 inch HD+ beeldscherm, Snapdragon 460 chipset van Qualcomm, 3GB werkgeheugen en 32GB interne opslagruimte. De smartphone wordt geleverd met een 5000 mAh accu die je met 10W op kunt laden. De camera bestaat uit twee lenzen achterop (13MP + 2MP diepte) en één voorop (5MP).

Moto G Power (2021)

De Moto G Power (2021) wordt voorzien van een 6,6 inch scherm met eveneens een HD+ resolutie. De naam Power kunnen we niet helemaal goed plaatsen, want de telefoon krijgt ook een 5000 mAh accu mee met 10W laden. De capaciteit is weliswaar ruimer dan gemiddeld, maar geen uitschieter. Verder zien we een Snapdragon 662 processor terug, samen met 3/4GB werkgeheugen en 32/64GB opslagruimte met ruimte voor een geheugenkaart. Je kunt foto’s maken met de triple-camera (48MP + 2MP macro + 2MP diepte) of de 8MP front-camera. De prijs ligt op 199,99 dollar.

Moto G Stylus (2021)

Het andere model voor 2021 is de Moto G Stylus (2021). Dit toestel heeft zoals de naam al aangeeft een stylus, geïntegreerd aan de onderkant van het toestel. In Nederland kennen we de huidige beter als de Moto G Pro, het is niet bekend onder welke naam het toestel naar ons land komt. De Moto G Stylus (2021) biedt de nieuwe Snapdragon 678 chipset, samen met 4GB RAM, 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met 10W opladen. NFC moet helaas gemist worden. Wel is er een triple-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek en 2MP macrolens. Voorop zit in de punch-hole een 16MP lens. Het scherm meet 6,8 inch en biedt een Full-HD+ resolutie. De prijs komt uit op 299,99 dollar.

Motorola One Ace

Van deze vier toestellen is de Motorola One Ace de enige smartphone met NFC en 5G-ondersteuning. Aanwezig is een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, 5000 mAh accu met 10W laden en een Snapdragon 750G chipset. Deze wordt bijgestaan door 4/6GB aan werkgeheugen en een triple-camera zoals we die zagen bij de Moto G Stylus. De prijs; 399,99 dollar. Het toestel verschijnt bij Amerikaanse providers.

Beschikbaarheid en informatie

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de vier modellen. Alle vier komen ze met Android 10 op de markt, krijgen één Android-upgrade (Android 11 dus) en twee jaar lang beveiligingsupdates. Dit betekent ook dat de Motorola One Ace ondanks zijn verwarrende naam niet voorzien is van Android One, helaas.

Overigens zijn de vier toestellen vooralsnog alleen aangekondigd voor de Verenigde Staten. We verwachten in ieder geval wel dat één of meer modellen ook naar Nederland komen. Zodra hierover meer informatie is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.