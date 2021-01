Moto G Pro Stylus, G Power en G Play (2021) duiken op in verschillende foto’s

Er zijn nieuwe foto’s opgedoken van nog onbekende smartphones van Motorola. Het gaat om renders van de nieuwe 2021-editie van de Moto G Stylus, de G Power en de G Play. De eerste telefoon kennen we hier in Nederland onder de naam Moto G Pro. Opnieuw krijgt het toestel een flink scherm mee.

Moto G Pro (2021) renders

Renders laten een nieuwe smartphone van Motorola zien; de Moto G Pro (2021) die door de bron nog Moto G Stylus wordt genoemd. We verwachten om die reden dat ook dit nieuwe model Moto G Pro zal gaan heten bij ons. In ieder geval gaat hier om hetzelfde toestel.

De nieuwe Motorola zal weer een flink 6,8 inch scherm meekrijgen. De telefoon zelf krijgt de afmetingen 169,6 x 73,7 x 8,8 millimeter krijgen. Hiermee is de smartphone zelfs groter dan de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Aan de voorkant krijgt het toestel een enkele punch-hole camera. Achterop heeft Motorola vier lenzen geplaatst op de Moto G Pro (2021), de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. Verder kiest Motorola ervoor om een 3,5 millimeter aansluiting te plaatsen. In dezelfde rij als deze poort, onderaan het toestel, zit de stylus geïntegreerd in het toestel.

Opvallend is dat een andere leaker ook een foto heeft gedeeld van de Moto G Pro (2021). Daarbij zien we een gewijzigde camera-module. De foto, die gedeeld wordt door Nils Ahrensmeier, is ook gebaseerd op live foto’s van het toestel, waardoor we vermoeden dat deze dichterbij de werkelijkheid zit.

Moto G Power

Ook twee andere modellen hebben zich laten zien. Dankzij verschillende leakers krijgen we een beeld van de 2021-versie van de Moto G Power en de Moto G Play. De Power kan gezien worden als een soort van ‘Lite’ versie van de Moto G9 Power. We vinden er dezelfde Snapdragon 662, maar er zijn enkele aanpassingen. Er komt een 3GB/32GB versie op de markt, net als een 4GB/64GB variant. De camera telt 8 megapixel aan de voorkant, samen met een 48MP hoofdcamera met twee 2MP lenzen. De accucapaciteit van de Moto G Power (2021) komt uit op 4850 mAh, terwijl de G9 Power een 6000 mAh accu heeft. De telefoon moet uitgebracht worden i de kleuren blauw, zilver en grijs.

Moto G Play

Een derde model dat zich heeft laten zien is de Moto G Play, welke gezien kan worden als een lite-versie van de Moto E7 Play. Er is een gelijke Snapdragon 460 processor. Deze wordt bijgestaan door 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Ook is de 5000 mAh accu van de partij. Waar de Moto E7 Play over een 48MP hoofdcamera beschikt, is de Moto G Play uitgerust met een 13 megapixel module, samen met een 2MP macrolens. De voorzijde biedt een 5MP lens in een notch.

Van de modellen is onbekend wanneer ze officieel aangekondigd worden en wanneer de telefoons op de markt verschijnen. Dat de namen zoveel op elkaar lijken, is hopelijk geen voorbode voor de rest van de naamvoering. Dan kan het zomaar (net als bij de naamgeving van Xiaomi) een groot onoverzichtelijk gebeuren worden.