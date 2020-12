Moto G Pro (2021) duikt op: wederom geïntegreerde stylus en groot display

Er is nieuws over de nieuwe Moto G Pro (2021) die er volgend jaar aan zit te komen. De smartphonefabrikant zou vast willen houden aan de stylus, maar Motorola heeft wel een aantal verbeteringen voor de smartphone.

Moto G Pro (2021) duikt op

Motorola lijkt binnenkort met een opvolger te komen voor de dit jaar uitgebrachte Moto G Pro. Deze smartphone kreeg eerder nog een plekje in de DroidApp Awards 2020. De smartphone zal net als het huidige model geleverd worden met een stylus. In verschillende landen werd de smartphone dan ook uitgebracht onder de naam Moto G Stylus. De nieuwe versie is nu opgedoken op Amazon.

Afgaande op eerder opgedoken informatie zou Motorola de camera willen uitrusten met een quad-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP diepte en 2MP macro. Daarbij lijkt de vingerafdrukscanner verplaatst te zijn naar de zijkant, in plaats van achterop. Naar verluidt krijgt het toestel een flink scherm van 6,81 inch, met Full-HD+ resolutie. Verder verwachten we een Snapdragon 675, 4000 mAh accu, ondersteuning voor 5G, 4GB RAM, 128GB opslagruimte en Android 10. Naast een USB-C poort is er ook ruimte voor een 3,5 millimeter headset-aansluiting.

Het is niet bekend wanneer de smartphone op de markt gebracht wordt. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte!