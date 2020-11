‘Motorola Nio duikt op; met 105Hz display en Snapdragon 865 processor’

Het lijkt erop dat Motorola werkt aan een nieuwe high-end smartphone. De fabrikant gebruikt hiervoor de codenaam Nio. Wat kunnen we van het nieuwe toestel verwachten?

Motorola Nio op komst

Er zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe smartphone van Motorola. Gezien de specificaties lijkt het te gaan om een high-end smartphone, maar een naam is nog onbekend. Misschien gaat het om uitbreiding voor de Motorola Edge-familie, zo zouden we kunnen bedenken. Voor nu is alleen de codenaam bekend waaronder het toestel doorgaat; Nio.

Het toestel krijgt een 105Hz beeldscherm mee, en dat is een verversingssnelheid die we nog niet eerder hebben gezien. Misschien gaat het om een adaptief scherm waarmee het zich zelf kan aanpassen, of het is als test overklokt en bij het definitieve model wordt het weer teruggezet naar 90Hz, dat is onduidelijk. Het scherm van de Motorola is 6,7 inch groot en heeft een Full-HD+ resolutie.

De Edge in onze Motorola Edge review.

De Nio krijgt een Snapdragon 865 chipset mee en zou worden bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Motorola zou ook overwegen een versie uit te brengen met 12GB RAM en 256GB geheugen. Er wordt gesproken over een triple-camera met 64MP hoofdsensor, 16MP groothoeklens en 2MP dieptesensor. Voorop zit een 16MP front-camera.

Voor nu weten we ook nog dat het toestel in het eerste kwartaal van 2021 uitgebracht zou moeten worden. Dit gebeurt dan direct met Android 11. Alle verdere details over de smartphone ontbreken nog. We twijfelen er niet aan dat in de komende weken hier meer over bekend zal worden.

