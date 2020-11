Moto E7 officieel aangekondigd: alle details op een rijtje

Motorola heeft uitbreiding gepresenteerd voor de Moto E7-serie. De smartphonelijn wordt uitgebreid met de Moto E7, nadat we eerder al een Plus-model zagen. We zetten de details op een rijtje.

Moto E7

Het portfolio van Motorola is uitgebreid met wederom een nieuw model. Nadat we eerder al de Moto E7 Plus mochten verwelkomen, is het nu tijd voor de Moto E7. De smartphone is voorzien van een net design, goede specificaties en een lage prijs. We zetten de details op een rijtje.

De focus ligt vooral op de camera van het goedkope toestel. Volgens Motorola moet je onder alle lichtomstandigheden scherpe foto’s en video’s kunnen maken. Hiervoor moet de dual-camera zorgen met 48MP hoofdsensor (f/1.7) en 2 megapixel macrolens. Voorop is er nog een 5 megapixel camera aanwezig.

De Moto E7 biedt een 6,5 inch HD+ beeldscherm, 4000 mAh accu en een Helio G25 octa-core processor. Er is verder een vingerafdrukscanner en 2GB aan werkgeheugen. Hierdoor is de telefoon met name geschikt voor degenen die geen hoge eisen hebben aan een nieuwe smartphone.

De specificaties hebben we voor je verzameld op de toestelpagina die je kunt bereiken via onderstaande button. Motorola legt de Moto E7 vanaf 1 december in de winkel in de kleuren Minderal Grey en Satin Coral voor een prijs van 119,99 euro. Je kunt hem al bestellen bij Bol.com.