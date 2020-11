Na de Moto E7 Plus is het nu tijd voor de Moto E7: foto’s en details

Motorola lijkt maar niet te kunnen stoppen met het uitbrengen van een groot aantal toestellen. De fabrikant bereid nu de komst van de Moto E7 voor. Eerder verscheen al de Plus-versie van deze reeks.

Moto E7 op komst

Sinds enige tijd is de Moto E7 Plus verkrijgbaar in Nederland. De E-serie krijgt echter ook nog een ‘standaard’ model erbij. Hierbij gaat het om een toestel met de naam Moto E7. De smartphone in kwestie is nu te zien op verschillende foto’s, en horen we ook meer over de specificaties.

Qua specificaties toont het toestel aardig wat overeenkomsten met die van de Moto E7 Plus. De Moto E7 krijgt een 6,5 inch HD+ beeldscherm, samen met een 5 megapixel front-camera. Verder zien we aan de achterzijde een 48MP + 2MP dual-camera en een vingerafdrukscanner. Motorola levert de Moto E7 met een 4000 mAh accu, Android 10 en een 3,5 millimeter aansluiting aan de bovenzijde.

Er is nog geen informatie over de chipset en de geheugenvariaties. We vermoeden dat de Moto E7 nog dit jaar aangekondigd zal worden.