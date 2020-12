Motorola werkt aan een Desktop Mode en TV-interface voor Android 11-update

Motorola heeft interessant nieuws gedeeld over de komst van de Android 11-update die uitgerold gaat worden naar verschillende smartphones. Er komt een speciale Desktop Mode.

Desktop Mode voor Motorola

Er is een nieuwe functie onderweg voor toestellen van Motorola met Android 11. De telefoons krijgen een speciale Desktop Mode, die doet denken aan een vergelijkbare functionaliteit van Samsung en Huawei. In de desktopmodus is er ruimte voor het bedienen van je smartphone. Je kunt je smartphone gebruiken alsof het een desktop is. De functie komt waarschijnlijk beschikbaar bij high-end smartphones van de fabrikant, maar wie weet wat de fabrikant verder nog van plan is.

Er kunnen verschillende vensters geopend worden, tegelijkertijd. Tevens zien we een startbalk onderin beeld, samen met verschillende applicaties. De telefoon kan verbonden worden via een USB-C adapter met ondersteuning voor DisplayPort Alt-modus. Hiermee kan het videosignaal uitgestuurd worden. Met behulp van Remote Desktop Connection in Windows 10 kan het scherm van de telefoon ook gespiegeld worden naar het scherm. Dit werkt zowel via een kabel als via WiFi.

Er is ook een speciale TV-interface die van pas komt als je gaat streamen of gamen naar je televisie. Handig! Opvallend is dat op de foto een nieuw toestel van Motorola laat zien. Deze smartphone beschikt over twee front-camera’s. Het is niet duidelijk of dit de Motorola Nio is waarover eerder berichten rondgingen.