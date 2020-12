Moto G9 Power met 6000 mAh accu nu verkrijgbaar in Nederland voor 199 euro

Motorola brengt in de laatste dagen van 2020 nog even een nieuwe smartphone uit. De Moto G9 Power is vanaf nu verkrijgbaar in ons land. Ben je op zoek naar een smartphone met een lange adem, dan moet deze wel op je lijstje staan.

Moto G9 Power verkrijgbaar

De Moto G9 Power is vanaf nu te koop in Nederland. Het interessant geprijsde toestel is uitgerust met nette specificaties. Er is een flink 6,8 inch beeldscherm met een HD+ resolutie, een Snapdragon 662 octa-core chipset en 4GB aan werkgeheugen. De Moto G9 Power krijgt verder 128GB aan opslagruimte tot zijn beschikking en er is Android 10 met de eigen My UX skin.

Voor het maken van foto’s kun je de triple-camera gebruiken op de Power. Deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdsensor, bijgestaan door een macro- en dieptelens van 2 megapixel. Voorop zit een 16 megapixel front-camera. Motorola heeft de Moto G9 Power voorzien van een fysieke Google Assistent-knop zodat je direct een zoekopdracht kunt starten.

Het meest belangrijke aan de smartphone is de accu van de Moto G9 Power. De smartphone heeft namelijk een 6000 mAh accu met 20W snelladen, hierdoor duurt het niet enorm lang totdat de accu weer vol is. Voor 199 euro kun je de Moto G9 Power vanaf nu aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel.