Motorola Edge S nu te zien op live foto’s

Waar we donderdag al schreven over het bestaan van de Motorola Edge S. Nu is de nieuwe smartphone van de fabrikant opgedoken op live foto’s.

Motorola Edge S in beeld

De Motorola Edge S is gespot op live foto’s. Donderdag verscheen al de eerste informatie over deze nieuwe smartphone. De fabrikant zal het toestel volgende week officieel aankondigen, en de smartphone daarbij voorzien van de nieuwe Snapdragon 870 chipset, welke ook ondersteuning biedt tot het 5G-netwerk.

Op de foto’s is te zien dat de smartphone een opvallende cameramodule krijgt. De lenzen zijn niet in één module gestopt, maar bestaat uit vier losse lenzen. Naar verluidt zou de hoofdcamera 64 megapixels tellen. We zijn nu in afwachting van de persconferentie, die 28 januari plaats zal vinden. Dan komen we alles over de smartphone te weten.