Motorola rolt november-update uit voor Moto G8 Plus

Een nieuwe update staat klaar voor de Moto G8 Plus. Het toestel dat vorig jaar werd uitgebracht ontvangt de nieuwe patch van november. De laatste keer werd de oktober-update verspreid naar het toestel.

Moto G8 Plus: november-update

Gebruikers van de Moto G8 Plus kunnen een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. De fabrikant heeft in Nederland beveiligingsupdate november 2020 klaargezet voor de telefoon, zo laat Andries ons weten. De update heeft een grootte van circa 12,23MB en pakt enkele veiligheidsissues aan die eerder in Android zijn gevonden.

Wanneer de update voor je telefoon gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je smartphone. De update voor de Moto G8 Plus heeft versie QPI30.28-Q3-28-26-3.