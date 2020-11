Moto G8 Plus en Galaxy A41 ontvangen oktober-update

Motorola brengt een nieuwe update uit voor de Moto G8 Plus. De smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met de oktober-update. Ditzelfde geldt voor de Galaxy A41 van Samsung.

Oktober-update voor G8 Plus en A41

Twee smartphones worden bijgewerkt met de één na laatste security-patch die door Google is vrijgegeven. Andries laat weten dat zijn Moto G8 Plus de beveiligingsupdate van oktober 2020 heeft mogen ontvangen. Het is een bescheiden update met een grootte van 18,46MB. Zover bekend brengt deze geen verdere veranderingen.

Lezers die de Galaxy A41 in het bezit hebben, melden ook update-nieuws. Deze smartphone van Samsung krijgt eveneens de nieuwe update aangeboden. Ondanks dat deze met een grootte van 222MB een stuk groter is, lijken er geen nieuwe functies of wereldschokkende veranderingen doorgevoerd te zijn.

Zodra de update beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je toestel.

