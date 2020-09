Moto G8 Plus krijgt update naar Android 10 aangereikt

Het duurde even, maar vanaf nu is het zover. De Moto G8 Plus wordt bijgewerkt met de update naar Android 10.

Android 10 voor Moto G8 Plus

In de afgelopen maanden hebben verschillende fabrikanten hun toestel(len) bijgewerkt met een update naar Android 10. Nu is het de beurt aan Motorola, die de Moto G8 Plus bijwerkt naar de nieuwe Android-versie. De patch blijft op die van augustus staan.

Andries laat aan DroidApp weten dat zijn toestel is bijgewerkt met de nieuwe versie. Vanaf nu heb je toegang tot het volledige donkere thema, verbeterde notificaties, betere instellingen voor de permissies en rechten en vernieuwde navigatie gestures.

De update kun je vanaf nu verwachten op je Moto G8 Plus. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone. In juli werd al begonnen met de update, maar die was toen nog niet beschikbaar in Nederland.