Motorola rolt augustus-update uit voor Moto G8 Plus

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Moto G8 Plus. Voor dit toestel rolt Motorola de nieuwe beveiligingsupdate van augustus 2020 uit.

Moto G8 Plus krijgt augustus-update

In onze eerder gepubliceerde Moto G8 Plus review waren we grotendeels positief over het toestel. Het maakt prima foto’s, heeft een goede accuduur en kent een goede prijs-kwaliteitverhouding. Kanttekening is dat je met regelmaat moet wachten op de updates.

Op de augustus-update hebben gebruikers echter relatief niet lang hoeven wachten, want deze update wordt vanaf nu uitgerold naar de Moto G8 Plus. Andries laat aan DroidApp weten dat op zijn toestel de nieuwste beveiligingsupdate van augustus binnen is komen rollen. Zover bekend worden er verder geen veranderingen doorgevoerd.