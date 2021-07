Motorola komt met aankondiging op 29 juli: wat heeft Motorola in petto?

Smartphonefabrikant Motorola heeft een nieuwe datum omcirkeld in de agenda. Op 29 juli kunnen we van de fabrikant een nieuwe smartphone verwachten, maar wat staat er op de planning?

Motorola aankondiging op 29 juli

Bij de laatste aankondiging van Motorola konden we kennismaken met de robuuste Motorola Defy. Nu heeft het merk opnieuw een aankondiging gepland staan voor deze maand. Op 29 juli zal de smartphonefabrikant een nieuw toestel presenteren.

In de teaser wordt met regelmaat de term ‘Power’ gebruikt, maar het is niet duidelijk wat we precies kunnen verwachten van de Amerikaanse fabrikant. Staat er weer een nieuwe generatie Moto G klaar? Eerder gingen er al wel geruchten rond over de nieuwe Motorola Edge 20. De Motorola Edge 20 zou voorzien zijn van een 6,67 inch 120Hz beeldscherm, een Snapdragon 778G chipset, 108 megapixel camera en 4000 mAh accu. In tegenstelling tot de Defy komt dit toestel wel gelukkig met Android 11 op de markt. In wandelgangen wordt ook gesproken over een smartphone met een Snapdragon 870 chipset.

We zullen nog even geduld moeten hebben op meer informatie van Motorola.