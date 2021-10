Eerste Pixel 6-gebruikers melden problemen met scherm

De eerste exemplaren van de Pixel 6 zijn in verschillende landen uitgebracht. Het lijkt erop dat de eindcontrole niet heel nauwkeurig is gedaan, want de eerste gebruikers melden problemen met het scherm.

Pixel 6 schermproblemen

Heb je dan na het wachten eindelijk je nieuwe smartphone in bezit, mankeert er het één en ander aan. Duidelijk is dat bij veel gebruikers de eindcontrole te wensen over laat bij de nieuwe Pixel 6. Op Reddit is de Pixel 6 Pro te zien, waarbij het beeldscherm groen flikkert bij het indrukken van de power-button bij het uitschakelen.

Bij de Pixel 6 duikt ook een groene gloed op. Een probleem dat niet heel onbekend is bij OLED-panelen. We zagen dit eerder al bij verschillende andere smartphones. Onder andere ook bij de Pixel 4 en 5a. Een opmerkelijk probleem dat opduikt bij de Pixel 6 Pro is dat er een softwarematig een tweede opening tevoorschijn komt voor de front-camera. Dat is te zien op onderstaande video.

We kind of concluded that it is not display damage, as poking it doesn’t make it bleed or warp. Also debug drawing over it didn’t work. This display was hole punched twice. #Pixel6Pro pic.twitter.com/pRLcxfXTaO — Mark Schramm 🕹️ #VR #AR (@MarkSchrammVR) October 28, 2021

Google Pixel 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro