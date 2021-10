Aankondiging Pixel 6-serie: volg hier de livestream van Google

Vandaag is het zover. Google presenteert vandaag haar nieuwe Google Pixel 6-serie. De twee nieuwe smartphones die we te zien zullen krijgen, worden aangekondigd via een livestream. Deze kun je hier volgen.

Pixel 6 livestream

In de afgelopen tijd hebben we al veel nieuws voorbij horen en zien komen over de nieuwe Google Pixel 6-serie. Zo weten we dat Google de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro voorzien van een compleet nieuw design en beschikken over een nieuwe Tensor-chipset. Eerder al heeft Google verschillende beelden online gezet, waardoor we ook nog eens een goed beeld kregen van de nieuwe toestellen.

Andere dingen die we te weten zijn gekomen, zijn onder andere de aanwezigheid van de periscooplens op de Pixel 6 Pro. Tevens zullen de twee toestellen voorzien zijn van Android 12 en kan er tenminste vijf jaar lang gerekend worden op updates. Hoewel we nog niet alles weten over de nieuwe modellen, weten we dus al wel heel veel. Alle details zullen we vandaag te horen krijgen, tijdens de aankondiging van de Pixel 6-serie.

Aankondiging

Vanavond, om 19:00 uur Nederlandse tijd, begint de aankondiging van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Naar verluidt zou de Pixel 6 over de toonbank gaan voor 649 euro, terwijl de Pixel 6 Pro voor 899 euro mee naar huis gaat. De nieuwe Pixels komen wederom waarschijnlijk niet beschikbaar in Nederland. Wel lijken in ieder geval Frankrijk en Duitsland tot de gelukkige landen te behoren waar de telefoons verkocht zullen worden.

De livestream van de Pixel 6 aankondiging kun je hieronder bekijken.