‘Europese prijzen van Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro lekken uit’

We komen in aanloop naar de aankondiging van de nieuwe Pixel 6-serie steeds meer te weten over de twee nieuwe high-end smartphones van Google. De nieuwste informatie gaat over de prijzen van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Prijzen Pixel 6 (Pro)

De laatste tijd gaat er steeds meer informatie rond over de nieuwe Pixel 6-serie. YouTuber Brendan Lee heeft nieuwe informatie over de Pixel 6-serie. De prijs van de smartphones voor Europa zouden bekend zijn. Verder wordt aankondigingsdatum 19 oktober opnieuw bevestigd. Volgens de videomaker worden de toestellen vanaf 28 oktober in de winkels gelegd. Het is nog altijd maar de vraag of de telefoons naar Nederland komen, of dat we weer bij onze oosterburen moeten shoppen.

Volgens de YouTuber krijgt de Pixel 6 in Europa een prijskaartje van 649 euro. Wanneer dit bedrag klopt, wordt dit toestel circa 20 euro duurder dan de Pixel 5, waarbij de prijs uitkwam op 629 euro. Voor het Pro-model moet dieper in de buidel getast worden. Volgens Brendan Lee gaat de Pixel 6 Pro voor 899 euro mee naar huis. Dit bedrag is gelijk met de Pixel 4 XL (de Pixel 5 was geen high-end smartphone, dus is daarmee niet goed te vergelijken qua prijs).