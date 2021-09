Pixel 6 Pro met glossy-achterkant te zien in hands-on video

We hebben nieuwe beelden van de nieuwe Pixel. Het zijn hands-on beelden van de Pixel 6 Pro, waarbij het toestel zien in een video met zowel de voor- als de achterkant.

Glossy Pixel 6 Pro in hands-on

In augustus bracht Google het nieuws naar buiten dat het bedrijf komt met de nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Echter was het meer een bekendmaking, dan dat het product daadwerkelijk werd aangekondigd. In de afgelopen tijd zijn we steeds meer te weten gekomen over de nieuwe producten van Google en nu krijgen we ook weer wat nieuws te zien; middels een hands-on video.

In de video die is gedeeld, zien we de nieuwe Pixel 6 Pro van alle kanten. Ondanks dat de video slechts kort duurt; weten we een aantal dingen. Zo is duidelijk dat dit de Pro is door de doorlopende schermranden. Daarbij heeft het toestel een glossy-achterkant. Het lijkt erop dat dit model een testmodel is, gezien het logo aan de achterkant op het toestel. De video van de Pixel 6 Pro is hieronder te bekijken.