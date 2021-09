Dit is de voorkant van de Pixel 6 Pro: ook specs uitgelekt

We komen steeds meer te weten over de nieuwe Google Pixel 6-serie. Over de Pixel 6 Pro kunnen we nu veel meer informatie delen; zoals de specs en een foto van de voorkant.

Pixel 6 Pro: meer beeld en details

Tot nu toe zagen we van de Pixel 6-toestellen enkel de achterkant. Dankzij de collega’s van 9to5Google zien we nu ook een promotiefoto van de voorkant van de nieuwe Pixel 6 Pro. We zien hier duidelijk het aan de zijkanten doorlopende scherm, en bovenin beeld de opening voor de front-camera.

Wat eveneens opvalt is de strook die in een doffere kleur te zien is, aan de bovenzijde van de telefoon. Vermoedelijk wordt deze ruimte gebruikt voor antennes. De 5G-componenten zitten doorgaans aan de zijkant van de smartphone; mogelijk is deze ruimte voor WiFi en/of Bluetooth. Op het scherm zien we de vernieuwde klokwidget.

Specificaties

Dankzij insiders, die zich melden bij XDA, komen we ook een rijtje specificaties te weten van de nieuwe smartphone. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet;

3120×1440 display met 120Hz verversingssnelheid, met low-power opties 10Hz en 30Hz

Samsung Exynos 5123 modem voor 5G

Ultra-wideband support

Wi-Fi 6/E

Google Tensor octa-core processor: 2x 2.8GHz, 2x 2.25GHz, 4x 1.8GHz

12GB RAM

128GB intern geheugen, geen ruimte voor geheugenkaart

Under-display vingerafdruksensor

5000mAh batterij met draadloos accu-delen

Camera’s aan achterkant: Samsung 50MP, Sony 12MP wide-angle, Sony 48MP 4X telephoto

Camera software met “baby mode” en motion de-blur mogelijkheden

12MP Sony front-camera

Tap-the-back gesture support

Volgens de laatste berichten zou Google op 4 oktober met de nieuwe Pixel 6-serie willen komen. Het is nog altijd afwachten of de fabrikant überhaupt van plan is om de smartphones deze keer wél in Nederland uit te brengen, of dat we weer naar Duitsland moeten rijden voor een nieuwe Pixel. We houden je hier natuurlijk bij DroidApp van op de hoogte.