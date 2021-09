Pixel 6 schittert in video-teaser; aankondiging 19 oktober?

Het is geen geheim dat Google werkt aan de nieuwe Pixel 6-serie smartphone. In een nieuwe Pixel 6 teaser zien we verschillende kanten van de smartphone, inclusief een aantal hints.

Pixel 6 in video

In de video is de nieuwe Google Pixel 6 van alle kanten te zien. Hierdoor krijgen we een steeds beter beeld van hoe de smartphone er ‘in het echt’ uit zal komen te zien. Overigens is het design geen geheim meer, gezien Google eerder al beelden vrijgaf van de smartphone. Echter ontbreekt nog informatie over de specificaties. Wel is bekend dat Google een eigen chipset heeft ontwikkeld voor de Pixel 6 smartphones.



Datum

Dan is er ook nog een post op Instagram van Google zelf. In de foto die door het bedrijf is gedeeld, valt op dat de datum ’19 oktober’ vaak terugkomt op het scherm van de smartphone. Het kan toeval zijn; maar de kans is zeker aanwezig dat de nieuwe Pixel 6-serie op 19 oktober aangekondigd wordt. Eerder deelde leaker Jon Prosser al deze datum. Volgens hem zijn de nieuwe Pixel 6-toestellen vanaf 28 oktober te vinden in de winkels, al blijft het afvragen of de smartphones ook daadwerkelijk naar Nederland komen.