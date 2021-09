Android 12.1 gespot: vouwbare Pixel smartphone onderweg

Interessant nieuws uit huize Google. Het bedrijf lijkt definitief te werken aan Android 12.1. Uit de code van deze nieuwe Android-versie komt naar voren dat er door Google gewerkt wordt aan een vouwbare Pixel-smartphone.

Android 12.1 en foldable Pixel

Eerder al kwam het nieuws naar buiten dat Google werkt aan Android 12.1, als tussenstop tussen Android 12 en Android 13. Nu lijkt die versie er inderdaad te komen, al is het nog niet duidelijk wanneer dit staat te gebeuren. De nieuwe Android-versie zou voornamelijk verbeteringen moeten brengen voor vouwbare apparaten, waarbij de ondersteuning voor dit soort toestellen wordt verbeterd.

Denk aan bijvoorbeeld de plaatsing van sensoren en animaties bij het openklappen, maar ook de verbeterde taakbalk. Dit is handiger met grotere schermen, want het lijkt tenslotte meer op een tablet. Je kunt je favoriete apps er aan toevoegen en blijft staan als een soort van dock. Ook moet het mogelijk worden om snel een app in één deel van het scherm te openen, door het icoontje ingedrukt te houden, en te slepen naar de zijkant van het scherm.

Pixel foldable

Interessant is ook de ontwikkeling van een eigen Pixel foldable smartphone. Google lijkt te werken aan twee modellen, waarbij het ene model Jumbojack als interne codenaam heeft, de ander Passport. Volgens de collega’s van 9to5Google is de naam Jumbojack een mogelijke verwijzing naar een hamburger van een Amerikaanse fastfoodketen. Dat kan op zijn beurt weer vermoeden dat het toestel als een hamburger kan worden opgevouwen, zoals dat ook het geval is met de Galaxy Z Flip van Samsung. De Galaxy Z Fold wordt hierbij gezien als hotdog.

Afgaande op informatie van leaker Evan Blas zou Google van plan zijn om nog dit jaar in ieder geval één vouwbare smartphone aan te kondigen. Welk model dit dan is, is niet bekend. Tevens is onduidelijk welke naam Google aan deze productlijn gaat koppelen.