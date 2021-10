Evan Blass deelt foto’s van nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro van alle kanten

Google komt binnen een week met de informatie over de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Dan is er de aankondiging en we hebben al een hoop details te horen gekregen. Dankzij Evan Blass zien we nu de nieuwe smartphones van alle kanten.

Foto’s van Pixel 6 (Pro)

Op 19 oktober, komende dinsdag, is daar eindelijk de aankondiging van Google. We zullen dan alle details te horen krijgen over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat werd ook wel tijd, want Google heeft zelf al veel informatie gedeeld over de twee smartphones, en ook in het geruchtencircuit heeft de telefoon de nodige aandacht gehad.

Dankzij leaker Evan Blass hebben we nu een nog beter beeld van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. We zien daarbij het toestel ook van de zijkant, en daarbij valt de dikke cameramodule direct op. Niet alleen krijgen we een beter zicht op het ontwerp, maar ook de kleurstelling. We zien de Pixel 6 in het zwart en Seafoam Green. Die laatste kleur is wat groenig qua tint, waarbij het gedeelte boven de cameramodule een andere kleur groen heeft. De Pixel 6 Pro zien we in het wit en zwart. Het is niet duidelijk of we nog meer kleuren te zien krijgen.

Google zal de 6 Pro voorzien van een periscooplens. De Pixel 6 mag het doen met een reguliere groothoeklens. Verder zullen de smartphones met Android 12 op de markt gebracht worden en verschijnen er volgens de geruchten vier Android-updates. Daarbij zal Google het toestel