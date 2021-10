Definitief: Pixel 6-aankondiging is op 19 oktober

Nog twee weken geduld, en dan krijgen we de officiële aankondiging van de nieuwe Pixel 6-toestellen. Het zijn de Pixel 6 en 6 Pro die we te zien krijgen.

Google heeft bekend gemaakt dat we op 19 oktober de aankondiging kunnen verwachten van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. De nieuwe modellen zullen op die dinsdag officieel aangekondigd worden. Het werd tijd. De smartphones gaan al lange tijd rond in het geruchtencircuit. Daarnaast heeft Google zelf ook al de nodige foto’s en informatie gedeeld.

De Pixel 6-serie komt met een eigen Tensor chipset en een nieuw design. In augustus kwam de informatie al wat meer naar buiten; toen was er ook de aankondiging van Google zelf. Toen kwam het bedrijf met de eerste foto’s.

Alle details zullen we op 19 oktober te horen krijgen.

#Pixel6, the new Google Phone.

Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs

— Made By Google (@madebygoogle) October 5, 2021