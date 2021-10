Tal van persfoto’s van Pixel 6 en Pixel 6 Pro uitgelekt, dankzij Evan Blass

Evan Blass heeft weer wat nieuws de wereld ingeslingerd. De leaker deelt Pixel 6 persfoto’s waarop het toestel van alle kanten is te zien. Ook komen we wat nieuwtjes te weten.

Pixel 6 persfoto’s

Van de week werd duidelijk dat Google op 19 oktober officieel het doek van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zal halen. Tot die datum moeten we het eerst nog doen met de geruchten en berichten die binnenstromen. En dat is niet bepaald een probleem; want opnieuw is er nieuws te melden over de nieuwe Pixel 6.

Evan Blass, de bekende leaker, deelt foto’s van de nieuwe Pixel 6. Het zijn persfoto’s die de smartphone van verschillende kanten laat zien. Niet alleen de telefoons zijn nieuw. We zien ook dat de ‘At a Glance-widget’ nu meer informatie kan geven. Denk aan vluchtinformatie, inclusief de gate, QR-code en het stoelnummer.

Verder kun je voor de beveiliging gebruik maken van de vingerafdrukscanner van de Pixel 6 (Pro), maar ook gezichtsherkenning. Zoals bekend krijgt de Pixel 6 een plat scherm, terwijl de Pixel 6 Pro het mag doen met een aan de zijkanten doorlopend scherm. De camera-opstelling van de Pixel 6 Pro wordt ook bevestigd. Deze zal bestaan uit een 50 megapixel hoofdlens, 12 megapixel groothoeklens en een 48MP periscoop-telelens. De Pixel 6 zal ook waterdicht zijn, zo wordt duidelijk uit de persfoto’s van de Pixel 6-serie.

Alle details zullen we op 19 oktober te horen krijgen. In ieder geval zijn we met dit mooie lek weer een stuk wijzer geworden.