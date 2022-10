Google Pixel Watch kan voor drie jaar aan updates verwachten

Vorige week was er de aankondiging van de Pixel 7-serie en de Pixel Watch. De eerste smartwatch van Google zal minder lang updates krijgen dan andere Pixel-apparaten, zo wordt duidelijk uit de informatie die nu beschikbaar is gekomen.

Drie jaar updates voor Pixel Watch

Google heeft vorige week tijdens het Made by Google event verschillende nieuwe producten gepresenteerd. Bijvoorbeeld de Pixel 7-serie, die zelfs vanaf vandaag in Nederland te koop is. De Pixel Watch kreeg ook aandacht, maar een Nederlandse release zit er voor nu nog niet in. Wil je de eerste smartwatch van Google in bezit krijgen, dan kun je eventueel naar de oosterburen rijden. In Duitsland komt het horloge namelijk wel op de markt.

Google heeft nu bekend gemaakt dat het merk voor een periode van drie jaar updates uitrolt voor de Pixel Watch, gerekend vanaf de datum waarop het horloge verkrijgbaar is in de Verenigde Staten; wat deze maand is. Google spreekt zelf over ‘regelmatige updates’, maar zegt daar niet bij om de hoeveel tijd de updates beschikbaar komen. Updates kunnen beveiligingsupdates zijn, maar ook updates met nieuwe functies, bugfixes en dergelijke. Dit betekent dat de smartwatch tot oktober 2025 updates zal ontvangen. De Pixel 7-smartphones worden net als eerdere Pixels vijf jaar van updates voorzien, waarbij de eerste vier jaar ook over Android-updates zijn.

