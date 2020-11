Lebara verhoogt internetsnelheden 4G, ook voor bestaande klanten

Telecomprovider Lebara voert met onmiddellijke ingang hogere internetsnelheden door voor gebruik van het 4G-netwerk. Goed nieuws; dit geldt ook voor bestaande klanten.

Sneller internet bij Lebara

Bij Lebara kun je voortaan gebruik maken van drie keer sneller 4G-internet. De telecomprovider die gebruik maakt van het KPN-netwerk heeft de netwerksnelheid voor alle klanten verhoogd. In plaats van de eerdere 25 Mbit’/s aan downloadsnelheid, behaal je nu maximaal 75 Mbit/s. De uploadsnelheid is verhoogd van 10 Mbit/s naar 25 Mbit/s.

Alle klanten kunnen nu dus profiteren van deze hogere snelheid. Overigens is deze wijziging vooral interessant voor bestaande klanten. Klanten waarvan het abonnement afgesloten was na 1 juni 2020 profiteerden direct al van deze hogere snelheden, zo zegt Lebara. De telecomprovider staat bekend om haar scherpgeprijsde sim-only abonnementen. Je kunt daarbij kiezen uit een bundel van 2GB, 5GB, 7GB of 10GB. Hierbij kun je ook nog kiezen uit 150 minuten of onbeperkt bellen en is er een optie om maandelijks op te zeggen. Een bundel met 5GB en 150 minuten kost bij Lebara 10 euro per maand.

Een overzicht met de abonnementen bij Lebara vind je terug op deze pagina.