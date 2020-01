Samsung introduceert Galaxy Note 10 Lite en S10 Lite smartphones

Samsung heeft twee lite-smartphones geintroduceerd in haar Galaxy Note en S serie. De Galaxy Note 10 Lite en Galaxy S10 Lite borduren voort op de eerdere telefoons uit deze serie. Samsung heeft de toestellen betaalbaar geprijsd zodat iedereen kennis kan maken met de Galaxy-smartphones.

Galaxy Note 10 Lite en S10 Lite

Nadat eerder al nieuwe smartphones in de A-reeks van Samsung werden gelanceerd is er ook in de Note en S-serie uitbreiding. Samsung heeft de batterijduur verbeterd en hebben beide telefoons een capaciteit van 4500 mAh gekregen. Ook is de Note 10 Lite voorzien van de signature S Pen waarmee je handgeschreven teksten op de telefoon kunt invoeren.

De Samsung Galaxy S10 Lite beschikt over een Super AMOLED Plus display en de Galaxy Note 10 Lite over het Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O display met een schermgrootte van 6,7 inch. Qua geheugen en opslag heeft de Note 10 Lite 6GB werkgeheugen en de S10 Lite 8GB werkgeheugen. Beide toestellen zijn voorzien van 128GB opslagruimte voor apps, foto’s en video’s.

Beide telefoons zijn voorzien van de laatste cameratechnologie waardoor je met het toestel fraaie foto’s kan maken. De Galaxy S10 Lite bevat een main Wide-angle camera en Ultra Wide en Macro camera’s. De Wide camera heeft een kijkhoek van 123 graden wat gelijk staat aan het menselijk oog.

De Galaxy S10 Lite is vanaf deze maand verkrijgbaar vanaf €649 in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Blue. De Galaxy Note10 Lite is eveneens deze maand verkrijgbaar vanaf €599 in de kleuren Aura Glow en Aura Black. Voor alle specificaties kun je terecht op onze productpagina’s!