Samsung deelt uitgebreide teaser voor Unpacked 2020: wat gaan we zien?

Over een kleine twee weken dan is het zover; 11 februari. Op deze dag zal Samsung Unpacked 2020 plaatsvinden. Samsung zelf deelt nu een teaser waarin we een aantal aanwijzingen krijgen.

Video-teaser Galaxy Unpacked 2020

Je kon er al niet omheen, Samsung gaat op 11 februari iets groots presenteren. Alles wijst erop dat we de Samsung Galaxy S20-serie gaan zien, bestaande uit drie toestellen; de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. De video zit vol met hints.

Gisteren schreven we over de Samsung Galaxy Z Flip persfoto’s die uit zijn gelekt, samen met de specificaties. Het plaatje voor de Z Flip is dus bijna compleet. Samsung lijkt ook deze telefoon meegenomen te hebben in de teaser, De slogan ‘Change the shape of the future’ (ofwel; ‘verander de vorm van de toekomst’) helpt daar ook absoluut aan mee. We gaan dus veel zien op deze dag en natuurlijk houdt DroidApp je op de hoogte.

De video is hieronder te bekijken.