Samsung Galaxy Z Flip: duidelijke persfoto’s en alle specificaties

Samsung komt op korte termijn met een nieuwe vouwbare telefoon. Aan het begin van deze avond is het één en ander uitgelekt; een nieuwe persfoto en specs.

Samsung Galaxy Z Flip gelekt

De Samsung Galaxy Z Flip, dat wordt de naam van de nieuwe vouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. We hebben al veel gezien en gehoord en dat is nu ook het geval. Op het internet zijn namelijk duidelijke persfoto’s (renders) verschenen zodat we een goed beeld krijgen van het nieuwe toestel.

Samsung zal de telefoon voorzien van een 6,7 inch Dynamic AMOLED-beeldscherm met een beeldverhouding van 22:9. Deze levert een resolutie van 2636 x 1080 pixels en is in het midden flexibel zodat het dichtgevouwen kan worden. Het scherm biedt verder HDR10+ en moet een betere bescherming bieden.

Aan de buitenkant van de Samsung Galaxy Z Flip is een 1,06 inch Super AMOLED-scherm geplaatst. Deze levert een resolutie van 300 x 116 pixels en toont informatie zoals de tijd, accucapaciteit en de notificaties. Aan deze zijde van het toestel vinden we ook de dual-camera met 12MP hoofdsensor en 12MP groothoeklens. Er is ook een front-camera met 10 megapixel resolutie en autofocus.

Geopend is de Galaxy Z Flip erg dun, het toestel kent een dikte van 7,2 millimeter en is maximaal 17,3 millimeter wanneer de telefoon dichtgeklapt is. De smartphone weegt 183 gram en er is een 3300 mAh accu. Deze kan met 15W snelheid worden opgeladen of met 9W draadloos geladen worden. Uiteraard levert Samsung de Galaxy Z Flip met Android 10 met One UI skin.

Dan hebben we nog wat andere specificaties voor je op een rij gezet; er is een Snapdragon 855 processor, 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Samsung heeft de vingerafdrukscanner vermoedelijk geïntegreerd in het beeldscherm en de telefoon komt beschikbaar in het zwart en paars.

De kans is aanwezig dat Samsung de telefoon aankondigt op het eigen Unpacked-event op 11 februari. Uiteraard zal DroidApp je hiervan op de hoogte houden.