Samsung noemt volgende vouwbare smartphone ‘Galaxy Z Flip’

De naam voor de volgende smartphone van Samsung lijkt een definitieve naam te hebben gekregen. De smartphone zal geen Galaxy Fold 2 worden genoemd, maar Galaxy Z Flip. Een nieuwe generatie lijkt te zijn geboren.

Galaxy Z Flip wordt de naam

Samsung lijkt nieuwe vouwbare smartphones uit te willen brengen onder een nieuwe naam voor de generatie. De fabrikant wil de ‘foldables’ uitbrengen onder de naam Galaxy Z. Het nieuws hierover is afkomstig van een bron die vaker informatie deelt over Samsung. Eerder doken al foto’s op van het nieuwe toestel.

De nieuwe vouwbare telefoon van Samsung zal de naam Galaxy Z Flip krijgen, en dus niet de naam Galaxy Fold 2. De tweede vouwbare smartphone van Samsung moet wat meer op een clamshell-toestel lijken zoals we die vroeger zagen, en net als de onlangs gepresenteerde Motorola RAZR. Dit is dus een ander design dan bij de huidige Galaxy Fold, welke sinds vorige week te koop is in ons land.

We verwachten volgende maand, 11 februari, de introductie van de Samsung Galaxy Z Flip. Tijdens die editie van Samsung Unpacked zien we ook de nieuwe Samsung Galaxy S20, de opvolger van de S10-serie.

