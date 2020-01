Samsung Unpacked 2020 vindt plaats op 11 februari: dit kunnen we verwachten

Samsung heeft dan eindelijk bekend gemaakt wanneer we groots nieuws van de fabrikant kunnen verwachten. De komende editie van Samsung Unpacked 2020 zal plaatsvinden op 11 februari. Maar wat kunnen we verwachten?

Samsung Unpacked 2020 in de agenda

Er gaan al lange tijd geruchten rond over wat we van de nieuwe lichting Samsung-toestellen kunnen verwachten. Rond het weekend was het nog druk met aankondigingen, want Samsung presenteerde de Galaxy A51 en A71. Daarbij werd ook nog het doek van de Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite gehaald. Volgende maand kunnen we nog meer nieuws verwachten van de Koreaanse fabrikant.

Samsung heeft bevestigd dat we op 11 februari 2020 de nieuwe editie van Samsung Unpacked kunnen verwachten. De fabrikant zegt hierover het volgende;

“On February 11, Samsung Electronics will unveil new, innovative devices that will shape the next decade of mobile experiences.”

Wat we precies kunnen verwachten wordt niet gezegd. Echter lijkt één ding alvast vast te staan; de opvolger voor de Galaxy S10-serie. Onlangs gingen er berichten rond over dat Samsung voor de naam Galaxy S20 zou kiezen en dus niet voor Galaxy S11. De smartphonefabrikant zal de toestellen in verschillende groottes uitbrengen, waardoor we niet alleen een Galaxy S20/S11 zullen zien, maar ook een S20 Plus en mogelijk ook een S20e.

De foto van Galaxy Unpacked zou ook aanwijzing zijn voor de komst van een vouwbare smartphone. Er gingen eerder al geruchten en beelden rond van de Galaxy Fold 2, dus de kans is zeker aanwezig dat we die op 11 februari gaan zien. Deze zou over een ander design beschikken dan de huidige Galaxy Fold. Of dit inderdaad gaat gebeuren, zullen we over een ruime maand gaan zien. Natuurlijk houdt DroidApp je hiervan op de hoogte.