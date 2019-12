Samsung Galaxy Fold 2: live foto’s van nieuwe vouwbare smartphone duiken op

Opnieuw is er nieuws over een vouwbare smartphone van Samsung. Waar van de week bekend werd dat de Fold naar Nederland komt, zien we nu de mogelijke Fold 2, een compacter maar ook vouwbaar toestel.

Galaxy Fold 2 in real life

Samsung werkt aan nog een vouwbare smartphone, zo werd eerder al duidelijk. De Koreaanse fabrikant heeft nu het toestel alvast losgelaten, want we zien nu live-foto’s van de nieuwe smartphone. Bronnen spreken over de naam Samsung Galaxy Fold 2, maar het is niet duidelijk of dit inderdaad de naam wordt van de nieuwe telefoon.

Opengeklapt heeft het toestel over de hele lengte een beeldscherm, met dus een vouw in het midden. Daarbij levert Samsung de Galaxy Fold 2 met een dual-camera, waar de huidige Fold met een triple-camera wordt geleverd. Als de geruchten kloppen, ontbreekt het bij de volgende Fold aan een groothoeklens. De hoofdsensor zou hetzelfde worden als bij de Galaxy S11; een 108MP lens met 5x zoom.

Aan de buitenkant van de Galaxy Fold 2 zien we een klein scherm. Hier zal je zicht hebben op de tijd, datum en mogelijk ook notificaties. Bovenin het scherm is ruimte voor een front-camera. Overigens zagen we bij eerdere vouwbare smartphones al dat de accucapaciteit de wensen overlaat en deze lijkt ook niet veel te zijn bij de Galaxy Fold 2.

Het is ook mogelijk dat het design nog wat af gaat wijken, en dat dit een prototype is, maar we krijgen er in ieder geval een goed beeld bij. Zodra er meer bekend is over de smartphone, houden we je natuurlijk op de hoogte.