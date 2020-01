Vouwbare Samsung Galaxy Fold nu verkrijgbaar in Nederland: hier koop je ‘m

Eindelijk is het dan zover, Samsung heeft haar eerste vouwbare smartphone uitgebracht in Nederland. Vanaf nu kan menig gadgetliefhebber zich vergapen aan de Samsung Galaxy Fold.

Galaxy Fold in Nederland

Het heeft even geduurd, maar de Samsung Galaxy Fold is vanaf vandaag te koop in Nederland. Voor de geschiedenis van dit toestel gaan we alweer bijna een jaar terug. Eind februari werd het doek van het toestel gehaald, maar het heeft even geduurd voordat de telefoon ook daadwerkelijk uitgebracht werd. In april publiceerden we onze Samsung Galaxy Fold preview, maar even daarna werd duidelijk dat de release werd uitgesteld. Bij verschillende internationale media was sprake van problemen met het toestel, waarna het ontwerp deels werd aangepast.

Hoewel de Galaxy Fold toen in verschillende landen verscheen, zat Nederland daar niet bij. Inmiddels is er goed nieuws, want vanaf vandaag is de Samsung Galaxy Fold officieel in Nederland verkrijgbaar. Opengeklapt heb je een schermgrootte van 7,3 inch tot je beschikking, terwijl hij dichtgeklapt nog een scherm biedt van 4,6 inch. Er zijn maar liefst in totaal zes camera’s op de Fold beschikbaar en daarbij is er natuurlijk krachtige hardware.

Voor de Samsung Galaxy Fold wordt een bedrag gevraagd van 2020 euro. Je kunt de smartphone vanaf nu kopen bij Samsung zelf, T-Mobile en KPN.