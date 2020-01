Groot nieuws over de Samsung Galaxy S20-serie. Zojuist is de hele serie uitgelekt op het internet. Het gaat om persfoto’s waarvan we nu duidelijk te zien krijgen wat we kunnen verwachten.

Galaxy S20 persfoto’s

Het is een hot-item; de Galaxy S20-serie van Samsung. Op 11 februari zullen de smartphones officieel aangekondigd worden en inmiddels komen we steeds meer over de smartphones te weten. Samsung zal de S20-serie uit drie modellen laten bestaan; de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Overigens zal de Ultra alleen als 5G-versie uitgebracht worden.

Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 is ‘de instapper’. Er komt dus (voorlopig) geen Galaxy S20e, zoals dat bij de vorige reeks wel het geval was, de Galaxy S10e. De telefoon zal beschikken over een triple-camera met 12 megapixel hoofdsensor, 64MP telephoto lens en 12 megapixel groothoeklens. De cameramodule steekt iets uit aan de achterkant.

Ook opvallend is de afwezigheid van de Bixby-knop die we bij eerder uitgebrachte Samsung-telefoons nog wel terugzagen. Sinds de Galaxy Note 10 lijkt Samsung deze niet meer op het toestel te plaatsen. Naar verluidt gaat de Samsung Galaxy S20 899 euro kosten, de 5G-versie kost 100 euro meer en dus 999 euro.

Samsung Galaxy S20 Plus

Het middenmodel is de Samsung Galaxy S20 Plus, deze smartphone lijkt qua design veel op de S20, maar heeft een belangrijk extraatje. Aan de achterzijde zien we in de cameramodule nog een extra lens. De extra sensor die Samsung heeft geplaatst is een ToF-sensor voor het beter vastleggen van diepte.

De prijs voor het 4G-model zou uitkomen op 999 euro terwijl de Galaxy S20 Plus 5G over de toonbank gaat voor een bedrag van 1099 euro.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Het meest uitgebreide model is de Galaxy S20 Ultra, met een erg opvallende cameramodule waar lang niet iedereen fan van zal zijn. Zoals verwacht krijgt dit toestel Space Zoom, een feature waarmee je 100x digitaal kunt inzoomen. Of dit bruikbaar is in de praktijk moet later in een test blijken. Digitaal zoomen komt de kwaliteit namelijk niet ten goede.

De camera heeft ook een andere samenstelling; een 108MP hoofdcamera, 48MP telephoto lens en een 12 megapixel groothoeklens. Het is niet duidelijk of de Ultra ook een ToF-sensor meekrijgt. We zien hem namelijk niet terug in de foto’s.

Naar verluidt gaat de Galaxy S20 Ultra 1349 euro kosten. Hiervoor krijg je dus een smartphone met 5G-ondersteuning, want een 4G-versie van de Ultra lijkt niet te bestaan.

Alle details

We zullen op 11 februari alle details te horen krijgen over de nieuwe Galaxy S-serie. DroidApp houd je hiervan natuurlijk op de hoogte. Alle tot nu toe bekende specificaties hebben we eerder behandeld in dit artikel.

