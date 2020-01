Samsung Galaxy S20 Ultra: nieuwe render geeft goed beeld van toestel

Er gaat bijna geen dag voorbij of het gaat over de Samsung Galaxy S20-serie. Opnieuw is er nu nieuws over de Samsung Galaxy S20 Ultra. Hierbij zien we nieuwe beelden en krijgen we meer te horen over de specs.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Het meest uitgebreide toestel uit de S20-familie zal de Samsung Galaxy S20 Ultra worden. Deze komt beschikbaar naast de S20 en S20+. Alle drie de modellen worden verwacht op 11 februari, wanneer Samsung de Unpacked aankondiging heeft.

Ben Geskin, iemand die graag concepten deelt van smartphones, heeft beelden naar buiten gebracht van de nieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra. Deze moet een wat meer realistischer beeld geven van hoe de nieuwe smartphone eruit komt te zien. De informatie in de render is gebaseerd op de tot nu toe bekende informatie.

Onder andere de grote camera-module krijgt speciale aandacht. Onder de drie lenzen bevindt zich nog een grotere, speciale sensor. Deze sensor moet in staat zijn om 10x optisch te zoomen en 100x digitaal te zoomen. Samsung noemt deze feature ‘Space Zoom’. Van het weekend doken de specificaties van de drie smartphones al op. Daar werd gesteld dat de S20 Ultra een 6,9 inch scherm krijgt, samen met een 5000 mAh accu en 40 megapixel front-camera.

