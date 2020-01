De officiële Galaxy S20-cases zijn gelekt: dit zijn ze

Nadat we al de nodige geruchten hebben gehoord over de Samsung Galaxy S20-serie, gaat dat deze week vrolijk verder. Nu zien we de nieuwe cases en hoesjes van de Galaxy S20-serie.

Galaxy S20 cases gelekt

Op 11 februari is de officiële aankondiging van de Samsung Galaxy S20-serie, welke naar verluidt zou bestaan uit drie modellen. We zagen vorige week een heel duidelijk lek, waarbij we de persfoto’s van de drie modellen kregen te zien. Nu zien we ook enkele accessoires die beschikbaar zullen komen vanuit Samsung.

Het gaat om verschillende Galaxy S20 cases. De informatie is afkomstig van Ishan Agarwal, een leaker die vaker informatie vroegtijdig deelt. Op de foto’s zien we de verschillende S20-toestellen; de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra, gehuld in verschillende cases. Samsung zal net als voorgaande jaren weer de Clear View Cover, Protective Stand Cover en LED View Cover uitbrengen. We verwachten dat net als bij de Galaxy S10 hoesjes er nog meer cases aan zitten te komen.