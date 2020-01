Dit zijn de geruchten rondom de Samsung Galaxy S20-serie (adv)

Tijdens eerdere edities van Samsung Unpacked werden de nieuwe Galaxy S-smartphones aangekondigd. Op 11 februari staat een nieuw Samsung Unpacked event gepland. Naar verluidt zullen we hier de Galaxy S20-serie gaan zien. Wat kunnen we van deze toestellen verwachten?

Geruchten over de S20

Ieder jaar brengt Samsung een nieuwe line-up van de high-end smartphones uit. Dit jaar kunnen we de Samsung S20 verwachten. In totaal gaan we drie toestellen zien, waarbij de Samsung S20 en andere plekken te vinden zal zijn. In de afgelopen tijd hebben we veel Samsung S11 geruchten voorbij zien komen, maar inmiddels lijkt het erop dat Samsung kiest voor de naam ‘Galaxy S20’. Maar wat kunnen we nog meer verwachten?

Net als vorig jaar bij de Galaxy S10-serie, zouden er ook bij de S20-serie drie modellen uitgebracht worden. Dit zijn de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra. Het lijkt erop dat er dus geen Galaxy S20e verschijnt, al heeft Samsung nog wel een nieuwe Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite uitgebracht in ons land deze maand.

Design en camera

Volgens de geruchten krijgen de smartphones een nieuw design, waarbij het beeldscherm het grootste deel van de voorzijde in beslag neemt. Bovenin bevindt zich een kleine opening voor de camera waarin de front-camera geplaatst is, welke bij de S20 Ultra 40 megapixel zou tellen. Op het gebied van fotografie heeft Samsung sowieso meters gemaakt. De Galaxy S20 Ultra zou een quad-camera meekrijgen met een 108 megapixel hoofdsensor. Daarbij zullen alle drie de modellen in 8K kunnen filmen.

Om een onderwerp dichterbij te halen, zal het ook niet langer meer nodig zijn om er naartoe te lopen. Samsung zou volgens de informatie de Galaxy S20 en S20+ voorzien van 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Bij de S20 Ultra zou je 10x optisch kunnen zoomen en 100x digitaal in kunnen zoomen.

Nog even terugkomend op het beeldscherm. Samsung zou werken aan 120Hz AMOLED-displays. Dit heeft als groot voordeel dat het scrollen door bijvoorbeeld je Facebook- of Instagram-tijdlijn enorm vloeiend verloopt. Daarbij heeft het ook een grote meerwaarde bij het spelen van games, zodat alles nog realistischer oogt.

Technische eigenschappen

Samsung zal de S20-serie voorzien van een reeks andere verbeteringen, waaronder de nieuwste chipset. Naar verluidt krijgen alle drie de toestellen een Exynos 990 octa-core processor mee. De geruchten spreken verder over 8/12GB aan werkgeheugen en 128/512GB aan opslagruimte. Dit kun je dan ook weer uitbreiden middels een geheugenkaart. Uiteraard zien we op de smartphones ook weer Android 10 met One UI 2.0 terug.

De aankondiging

De aankondiging van de Samsung Galaxy S20-serie zal plaatsvinden op 11 februari. Dan zullen we écht alles te weten komen over de nieuwe high-end toestellen die Samsung voor ons klaar heeft staan.

