Samsung Galaxy A50 en Galaxy Note 10(+) krijgen alvast beveiligingsupdate februari 2020

Samsung is er vroeg bij met de uitrol van een nieuwe security-patch voor drie van haar toestellen. Voor de Galaxy A50 en Note 10-serie staat de update van februari al klaar.

Februari-patch voor A50 en Note 10

De beveiligingsupdate van februari is door Google nog niet officieel aangekondigd, maar Samsung is er al mee in de weer geweest. De fabrikant heeft de update beschikbaar gesteld voor drie smartphones, zo melden verschillende gebruikers waaronder Henk en Stijn, aan DroidApp. De februari patch komt binnenrollen voor de volgende toestellen; de Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ en Galaxy A50. In de loop van de maand zullen andere toestellen volgen.

De grootte van de update varieert per toestel; bij de A50 ligt deze rond de 123MB, voor de Note 10+ op 155MB. Zover bekend worden er geen andere features toegevoegd. Wel zien we bekende teksten als stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en prestatieverbeteringen. De precieze inhoud van de februari-patch zal één dezer dagen bekend gemaakt worden.

Wanneer de update voor je device beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

