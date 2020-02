Samsung Galaxy Z Flip te zien in hands-on video

Samsung komt spoedig met een nieuwe opvouwbare smartphone; de Samsung Galaxy Z Flip. Er is nu een nieuwe hands-on video verschenen waarbij we de telefoon krijgen te zien.

Samsung Galaxy Z Flip in video

Vorige week verschenen alle persfoto’s van de Galaxy Z Flip, de nieuwe foldable smartphone van Samsung. We hebben hem dus al van meerdere kanten mogen aanschouwen, maar bewegend hebben we hem nog niet voorbij zien komen. Tot nu.



Ben Geskin, bekend van de renders van smartphones, heeft een video gedeeld waarin we kort de Samsung Galaxy Z Flip zien. De smartphone klapt open, zodat aan de binnenkant het vullende Super AMOLED-beeldscherm is te zien. Deze zou een grootte hebben van 6,7 inch. Aan de buitenkant zien we het kleine 1,06 inch scherm met een weergave voor notificaties, de tijd en wat nuttige informatie. Buiten is er een dual-camera, binnenin een kleinere front-camera.

De Samsung Galaxy Z Flip wordt op 11 februari aangekondigd, zo is de verwachting, samen met de Galaxy S20-serie.