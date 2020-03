Samsung voegt 25 patches toe aan de beveiligingsupdate van maart 2020

Samsung heeft details vrijgegeven over de beveiligingsupdate van maart 2020. Deze update is door Samsung aangegrepen om zelf ook een reeks patches door te voeren. Er worden 25 kwetsbaarheden aangepakt.

Samsung over maart-patch

Verschillende fabrikanten, waaronder Samsung, rolt voor verschillende toestellen deze maand beveiligingsupdate maart 2020 uit. Deze update is bijvoorbeeld al beschikbaar voor de Galaxy Note 10-serie. Vanuit Google was het al een flinke update met 72 patches die doorgevoerd werden.

Samsung zelf heeft ook nog 25 patches aan de update toegevoegd, en deze zullen meegeleverd worden met dezelfde software-update. Het gaat om fixes voor eigen onderdelen of apps van Samsung. Dit zien we dan ook terug in het Security Bulletin van Samsung. Er is een lek gevonden in verschillende Exynos-chipsets, wanneer ze gebruikt worden met Android 9 Pie. Verder zien we verbeteringen in het vergrendelscherm, de firmware van het touchscreen en nog enkele andere patches.

In de komende dagen en weken zullen verschillende Samsung-toestellen bijgewerkt worden met de beveiligingsupdate van maart, samen met de patches vanuit Samsung. Wanneer deze update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel. Heb je de update binnen, laat het ons dan ook zeker weten; samen met een screenshot. Stuur ons hierover een mailtje.

