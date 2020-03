Samsung Galaxy S20-serie krijgt grote camera-update

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy S20-serie. De smartphones worden voorzien van een vrij grote update, waarbij ook nog eens de camera aangepakt wordt.

Galaxy S20: camera-update

Er staat een belangrijke update klaar voor de toestellen uit de Galaxy S20-serie. Een veelgehoorde klacht ging over de autofocus van de camera. Deze was dermate traag dat het maken van een foto erg lang duurde of bijna onmogelijk werd gemaakt. Met deze software-update moet dat eindelijk opgelost worden. Dit probleem treft met name de Samsung Galaxy S20 Ultra.

DroidApp-lezer Henk laat weten dat de update vanaf nu wordt aangeboden op de Samsung Galaxy S20-toestellen, waaronder dus de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het is een flinke update, met een grootte van 368MB. De changelog heeft het alleen over de verbeterde prestaties van de camera. Daarnaast zal Samsung deze update gebruiken voor het oplossen van bugs en doorvoeren van andere verbeteringen.

Je krijgt een melding op je toestel als de update voor je telefoon beschikbaar is.

