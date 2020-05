Samsung Galaxy S10-serie en Galaxy A50 krijgen beveiligingsupdate mei 2020

Voor meerdere toestellen van Samsung staat een nieuwe security-patch klaar. Gebruikers van toestellen uit de Galaxy S10-serie en van de Samsung Galaxy A50 krijgen de patch van mei, die nog niet officieel is vrijgegeven door Google.

Update voor S10-serie en A50

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S10-serie. De update voor deze serie is de beveiligingsupdate van mei 2020, zo laat DroidApp-lezer Richard ons weten. Dit betekent dat de update vanaf nu beschikbaar is voor de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e en Galaxy S10+. De grootte van de update komt uit op net geen 147MB.

Galaxy A50

Ook is er goed nieuws voor de gebruikers van de Samsung Galaxy A50. Voor dit toestel is Samsung ook begonnen met het uitrollen van een nieuwe security-patch. Iedere maand krijgt deze smartphone een nieuwe beveiligingsupdate en dit keer is dat ook de allernieuwste patch van mei 2020, zo laat Stijn ons weten. De update heeft een grootte van 128MB.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is. De mei-patch is nog niet officieel door Google aangekondigd. Hierdoor weten we nog niet welke fixes precies zijn doorgevoerd, maar daarover horen we morgen meer!

