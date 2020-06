Opgepast: bepaalde wallpaper laat Android-telefoons crashen

Er circuleert een foto over het internet, welke voor problemen zorgt. Een bepaalde wallpaper zorgt ervoor dat de telefoon crasht en dat deze onbruikbaar wordt. Alleen een reset helpt dan nog.

Crashende telefoon door wallpaper

Verschillende berichten op sociale netwerken waarschuwen voor een bepaalde foto die ingesteld kan worden op telefoons. Het lijkt te gaan om een nietsvermoedende foto, met een schitterend landschap en een donkere wolkenlucht. Er wordt echter ook bij gewaarschuwd dat wanneer je deze foto instelt als achtergrond, je smartphone kan crashen.

Het probleem lijkt niet bij elke Android-smartphone voor te komen, maar is niet beperkt tot een bepaald type toestel. Zo zien we onder andere deze berichten terugkomen van de Samsung Galaxy A51 en Pixel. Daarbij lijkt het vooral toestellen met Android 10 te treffen. Het gebruik van deze wallpaper wordt sterk afgeraden, omdat je telefoon in een crash belandt. Alleen met een harde reset kun je het toestel weer werkend krijgen. Met zo’n reset ben je alles kwijt op je toestel. Bij sommigen helpt het om de afbeelding te verwijderen, maar het lukt niet iedereen om nog in de smartphone te komen.

De exacte reden van het crashen van toestellen is niet helemaal duidelijk. Google heeft namelijk nog niet op de zaak gereageerd. Wel lijkt het vrijwel zeker dat het te maken heeft met het kleurprofiel van de foto. De afbeelding maakt gebruik van RGB-kleuren, terwijl Android standaard sRGB als kleurprofiel gebruikt. Bij het aanpassen van de kleuren zou er geen crash optreden.