Google stelt groots online Android-event van 3 juni opnieuw uit

Opnieuw is er uitstel voor een groots Android-event; The Beta Launch Show. We verwachten al langere tijd meer nieuws over Android 11 en ook gaan er berichten over de introductie van Pixel 4a. Maar dat komt allemaal pas later.

Uitstel voor Beta Launch Show

Op 3 juni had het moeten gebeuren; het vervangende event voor Google I/O dit jaar. Die zou oorspronkelijk plaatsvinden in mei, maar vanwege het coronavirus is ervoor gekozen om dit niet door te laten gaan. In plaats daarvan had Google de Android 11 Beta Launch Show bedacht, een online event waar we het verschillende nieuws voorbij zouden zien komen. Mogelijk was daar ook de introductie van de Pixel 4a gepland, aangezien er al zulke lange tijd berichten over rondgaan. Eerder verscheen al het bericht dat volgens bronnen de introductie uitgesteld zou zijn naar 13 juli.

Op Twitter laat het team Android Developers nu weten dat het nu niet de tijd is om feest te vieren. De Android 11 Beta Launch Show is daarom uitgesteld en vindt niet plaats op 3 juni. De reden ervan wordt niet genoemd. Echter noemen Amerikaanse media een belangrijke reden; de dood van George Floyd en de daaropvolgende flinke protesten die verspreid over Amerika plaatsvinden.

Google laat weten binnenkort met een nieuwe datum te komen waarop we het nieuws te horen krijgen. Op dit moment is onbekend wanneer dat staat te gebeuren.