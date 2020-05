Google komt met online Android 11 Beta Launch Show

Door het coronavirus valt dit jaar het Google I/O 2020 event weg. Het bedrijf wil echter de lancering van Android 11 niet geruisloos voorbij laten gaan. Op 3 juni is er de Android 11 Beta Launch Show, zo bevestigt Google.

Android 11 Beta Launch Show

Op 3 juni zullen we de eerste beta-versie van Android 11 gaan zien, zo blijkt uit een nieuw bericht van Google. Android 11 werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar bestaat tot nu toe uit Developer Preview-versies. Dit zijn testversies die bedoeld zijn voor ontwikkelaars en eigenlijk niet voor dagelijks gebruik. De beta-versie moet een stuk stabieler zijn en voor meer toestellen beschikbaar komen. Hiermee kan de nieuwe Android-versie nog beter getest worden, voordat hij publiekelijk beschikbaar komt als stabiele versie.

De Android 11 Beta Launch Show is er als vervanging voor Google I/O. Dit jaar gaat deze jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie niet door. Dit alles heeft te maken met het coronavirus. De Beta Launch Show zal een online event zijn, welke uitgezonden zal worden op YouTube. Dit vindt plaats op 3 juni en begint om 17:00 uur Nederlandse tijd.

Tijdens het event zal er meer bekend gemaakt worden over welke functies we terug gaan zien in Android 11. Er bestaat een kans dat we ook de nieuwe Pixel 4a gaan zien op dit event, maar daarover ontbreekt de bevestiging. Tijdens de Android 11 Beta Launch Show zullen ook verschillende Q&A-sessies gehouden worden met experts van het Android-team. Ook zullen er lezingen zijn die eigenlijk gepland zouden staan voor Google I/O.

De definitieve versie van Android 11 zou in het derde kwartaal van 2020 uitgerold moeten worden. Uiteraard houden we op DroidApp je op de hoogte van het nieuws rondom Android 11.