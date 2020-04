Android 11: Google brengt Developer Preview 3 uit

Google heeft een nieuwe testversie uitgebracht van Android 11. Geheel volgens planning is Developer Preview 3 uitgebracht. Dit betekent dat we een stap dichterbij de definitieve versie.

Android 11: Developer Preview 3

Er is een nieuwe testversie van Android 11 verschenen. Zoals al van deze testversies is ook Developer Preview 3 vooral bedoeld voor ontwikkelaars. Door de bugs en dergelijke die er in kunnen zitten, is de versie niet geschikt voor dagelijks gebruik. Wel wordt het steeds beter, en zijn in versie 3 wederom verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd.

Ontwikkelaars krijgen vanaf nu een nieuwe functie voorgeschoteld. Apps kunnen om verschillende redenen afgesloten worden, en een nieuwe API zorgt ervoor dat je meer informatie krijgt waarom dit is gebeurd. Het moet een functie zijn die in Android 11 vooral handig is voor degenen die ontwikkelen voor het besturingssysteem. Ook is er draadloze foutopsporing. Hiermee kunnen ontwikkelaars met ADB-opdrachten debuggen zonder de computer en de telefoon fysiek met elkaar te verbinden.

Ook zijn er nog verschillende andere verbeteringen doorgevoerd die vooral door ontwikkelaars opgemerkt zullen worden. Android 11 Developer Preview 3 wordt als eerst beschikbaar gesteld voor de Pixel-toestellen.